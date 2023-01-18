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У Луцькому ліцеї виявили спалах ротавірусної інфекції: відомо про 16 хворих

Ілюстративне фото: у Луцькому ліцеї виявили спалах ротавірусної інфекції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Луцькому ліцеї №22 зафіксували спалах ротавірусної інфекції. Наразі відомо про 16 хворих учнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що в ході проведеного епідрозслідування фахівці відібрали проби зразків із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень. При проведенні досліджень в готових стравах, сировині та воді патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів не виявили.

При цьому збудник ротавірусної інфекції виявили у біоматеріалі за результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР.

Наразі відомо про 16 хворих учнів. Вони скаржаться на загальну слабість, порушення травлення (нудота, блювота, рідше - діарея, незначне підвищення температури тіла).

Зазначається, що захворювання протікають в середній та легкій формі важкості. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря.

Додамо, що ротавірусна інфекція - це одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Вона здебільшого виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня. Передавання відбувається контактно-побутовим шляхом. Найчастіше хворіють діти, які становлять понад 90% від усіх захворілих.

Як повідомляло РБК-Україна, світом продовжує поширюватись новий штам коронавірусу XBB.1.5 "Кракен". При цьому в Україні наразі не було зафіксовано жодного випадку зараження.

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