ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Луцком автомобиль въехал в дерево: три человека погибли, девять госпитализированы

Новина українською →
Волынская область, Понедельник 19 июля 2021 09:20
Под Луцком автомобиль въехал в дерево: три человека погибли, девять госпитализированы Фото: в результате ДТП под Луцком погибли 3 человека, еще 9 пострадали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области автомобиль въехал в дерево, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок. Еще девять человек были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"18 июля в 18 07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г. р.)",- говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате аварии были госпитализированы 9 пассажиров автомобиля, из которых шестеро - дети. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Известно, что от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Волынская область
NEWS
В Украине 182 новых случая коронавируса
В Украине 182 новых случая коронавируса
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше