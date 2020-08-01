Луцкий террорист объявил голодовку в СИЗО

Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля взял в заложники 13 пассажиров автобуса, заявил, что объявляет голодовку. Он убежден, что в СИЗО нарушают его права.

Об этом заявил его адвокат Сергей Тиможинский, пишет ВолиньPost.

Кривош решил объявить голодовку вечером 30 июля. В частности, он заявляет о немотивированном, по его убеждению, применении наручников.

Адвокат говорит, что первые три дня пребывания Кривоша в СИЗО спецсредств не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры.

Подозреваемый убежден, что в следственном изоляторе к нему относятся, как к уже осужденном, а не как к заключенному, хотя соответствующего решения суда еще нет.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил рейсовый автобус, взяв в заложники 13 пассажиров. При этом он был вооружен и требовал от президента и украинских чиновников выполнить его требование - записать видео с текстом "Фильм" Земляне" 2005 года - смотреть всем". Зеленский выполнил требование, после чего Кривош освободил заложников и был задержан.

Его подозревают в захвате заложников, совершении террористического акта, покушении на убийство работника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Как сообщало РБК-Украина, 23 июля суд взял под стражу луцкого террориста на два месяца.

Напомним, Служба безопасности Украины назначила 30 экспертиз по делу о захвате заложников в Луцке