В Луцке подтвердили коронавирус у директора городской клинической больницы

В Луцке у директора городской клинической больницы Ларисы Духневич подтвердился коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луцкой городской клинической больницы.

Директор больницы с 16 марта находится на больничном

"Случай с директором больницы - первый в выявлении инфицированного пациента в больнице, но 100% не последний. Директор с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в больницу. Духневич не была за границей и экспресс-тест не выявил коронавирус, поэтому ее госпитализировали с пневмонией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обнаружили контактных людей, которых уже отправили на карантин. У 5 контактных людей тест на коронавирус отрицательный.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки", из-за чего людей, которые переносят вирус COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать.