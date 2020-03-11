В Луцке с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

В Луцке госпитализировали женщину с симптомами коронавируса, ее изолировали в отдельный бокс. Об этом сообщила медицинский директор Волынской инфекционной больницы Любовь Серба, передает "Суспільне ТБ. Волинь".

Сообщается, что женщина с подозрением на коронавирус накануне вернулась из Италии. Ее изолировали в отдельный бокс в Волынской инфекционной больнице. Заболевшая обратилась в больницу сама, ее анализы направили в Киев и ждут результатов.

Напомним, ранее сообщалось, что тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 регионов Украины. В частности, их получат Житомир, Тернополь, Днепр, Винница, Киев, Ровно, Львов и Запорожье.

Сегодня также стало известно, что в Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с острой респираторной инфекцией. Заболевшая прибыла в Украину из Италии, за медицинской помощью обратилась на железнодорожном вокзале. Также под наблюдение врачей на две недели поместили всех, кто контактировал с этой женщиной. Результаты анализов будут известны через несколько дней.