В Луцке пенсионерка выпала из окна COVID-больницы

В Луцке утром 25 марта из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. 81-летняя женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.

По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.

В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.