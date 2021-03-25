UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Луцке пенсионерка выпала из окна COVID-больницы

Автор: Игорь Литвиненко

В Луцке утром 25 марта из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. 81-летняя женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.

По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.

В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Киеве. Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина, в результате полученных травм она погибла.

Также сообщалось, что в начале марта в Днепре больной COVID-19 пытался совершить суицид.

Подробнее о том, почему больные COVID-19 совершают суициды - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛуцксамоубийствобольницаКоронавирус
Читайте также
Четверть украинцев считают, что переболели COVID-19, из них 13% - тяжело
Черкасская и Николаевская области вошли в "красную зону"
Показатель госпитализации COVID-больных в норме лишь в шести областях
Прогноз погоды