В Луцке пенсионерка выпала из окна COVID-больницы

В Луцке утром 25 марта из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.
Об этом сообщают "Волынские новости".
Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. 81-летняя женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.
По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.
В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Киеве. Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина, в результате полученных травм она погибла.
Также сообщалось, что в начале марта в Днепре больной COVID-19 пытался совершить суицид.
Подробнее о том, почему больные COVID-19 совершают суициды - читайте в материале РБК-Украина.