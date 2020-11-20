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В Луцке в доме престарелых произошла вспышка коронавируса

Луцк, Пятница 20 ноября 2020 13:58
В Луцке в доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 20 ноября обнаружили 50 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырка в ходе брифинга.

Она отметила, что заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.

Указано также, что на COVID-19 протестировали 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых, в результате чего заражение подтвердили у 18 жителей пансионата и 3 сотрудников.

"В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение", - сообщила Костырка.

По ее словам, большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырка.

Напомним, гендиректор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде. Все зараженные коронавирусом сейчас находятся на самоизоляции.

Как писало РБК-Украина, с начала пандемии в СИЗО и тюрьмах зафиксировали более 400 случаев коронавируса.

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