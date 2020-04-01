В Луцке четверо медиков заболели коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Медперсонал проходил обследование в профилактических целях, предусмотренных противоэпидемическими мерами

На сегодня в Волынской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом у медиков одной из больниц Луцка. Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

Как сообщается, обследования медперсонал проходил в профилактических целях, предусмотренных противоэпидемическими мерами в отделении интенсивной терапии, однако у четырех медработников тест выявил положительный результат на коронавирус.

Как отмечается, в области еще 10 человек ожидают подтверждения результатов, образцы которых находятся на исследовании в региональном лабораторном центре. Всего в Волынской области осуществили 99 ПЦР анализов на выявление коронавирусной инфекции. Из них - 51 человек с подозрением, и 48 - у лиц, которые контактировали с гражданами из-за границы.

Напомним, у жителя Волынской области, который умер 29 марта, на следующий день лабораторные исследования подтвердили коронавирус. В ОГА отметили, что смерть мужчины наступила в результате сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких.