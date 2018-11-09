Луценко заявил, что знает три фамилии основных подозреваемых в заказе убийства Гандзюк

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе убийства херсонской антивистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

По словам генпрокурора, следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства Гандзюк, но основными являются три.

"У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк. Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию", - сказал он.

Также он рассказал, что подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин отказывается называть заказчика преступления.

"Но из тех материалов, которые у меня есть, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика", - отметил Луценко.

Луценко добавил, что на следующей неделе надеется на успехи в этом деле от СБУ, которая занимается установлением заказчика.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля. Активистке плеснули в лицо литр кислоты. После нападения Гандзюк доставили сначала в больницу Херсона, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. У нее было диагностировано 30% ожогов тела. 4 ноября Гандзюк умерла. 7 ноября в Херсоне прошло прощание с Екатериной Гандзюк

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9262 о создании временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по пяти обвиняемым - это исполнители и организаторы преступления.