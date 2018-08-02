Луценко прокомментировал покушение на убийство общественных активистов в Херсоне и Одессе

Покушение на убийство Гандзюк, Кузаконя и Кузьмы показал рост количества правонарушений на юге Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал покушение на убийство общественной активистки, советника городского мэра Херсона Екатерины Гандзюк и сегодняшнее нападение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Кузьму в Одессе. Об этом Луценко рассказал после брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, покушение на убийство общественных активистов показал рост количества правонарушений на юге Украины.

"Для нас определенные действия по поводу нарушений на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе это также показали", - сказал Луценко.

По его словам, "начался план дестабилизации".

"Думаю, Нацполиция вышла на лучший уровень расследований", - добавил он.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную активистку Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.

Вчера, 1 августа, Гандзюк перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

По последней информации, предоставленной херсонскими врачами, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Именно поэтому общественную деятельницу решили доставить в Киев самолетом санитарной авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, которое было обнародовано 1 августа, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Полиция переквалифицировала данное преступление дважды - сначала с хулиганства на запугивание, потом - как покушение на убийство с особой жестокостью.

Позже, полиция объявила в розыск нападавшего на Гандзюк.

В частности, было обнародовано видео побега нападающего. Правоохранители просят всех, кто может знать место нахождения злоумышленника, сообщить информацию. Конфиденциальность гарантируется.

Также сообщалось, что удалось составить фоторобот нападавшего.

Кроме того, сегодня, 2 августа, в Одессе было совершено покушение на общественных активистов. Отметим, что активисты являются лидерами одесского "Народного руха Украины".

По словам активистов, грузовик целенаправленно вьехал в автомобиль, в котором они находились.

На месте происшествия работали сотрудники и руководство прокуратуры и полиции.

По словам детей, которые стали свидетелями происшествия, за несколько минут до того, как грузовик вьехал в автомобиль активистов, к ним подьехал мужчина на мопеде и сказал, чтобы они здесь не играли, так как здесь опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика.

Позже правоохранители квалифицировали инцидент с автомобилем, как покушение на убийство.