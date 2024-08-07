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Лунін перетнувся з Мудриком за океаном: відео перемоги "Реала" над "Челсі"

Фото: Браїм Діас подвоїв перевагу "вершкових" (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Український воротар Андрій Лунін зустрівся зі співвітчизником Михайлом Мудриком у спарингу між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Реал" – "Челсі" – 2:1

Голи: Лукас, 19, Діас, 27 – Мадуеке, 39

 

 

Обидва українці опинилися на лаві запасних. Натомість з перших хвилин зіграли їхні конкуренти – бельгійський кіпер Тібо Куртуа та англійський вінгер Рахім Стерлінг.

Королівський клуб активніше розпочав і в стартові півгодини забив двічі. Спершу Лукас із меж штрафного з рикошетом поцілив у дальній нижній кут. А потім Діас увірвався в штрафний, обіграв голкіпера та відправив м'яч за лінію майже з нульового кута.

"Сині" скоротили відставання перед перервою. Це Мадуеке головою замкнув високий навіс Фернандеса. Проте, на більше "Челсі" не спромігся. Більше того, в другому таймі мадридці були ближчими до третього забитого м'яча, ніж англійський гранд до другого.

Лунін з'явився на полі відразу після перерви. Натомість Мудрик замінив Стерлінга на 58-й хвилині. Воротар встиг зробити 2 сейви. Вінгер же завдав одного удару мимо воріт, програв 5 із п'яти дуелей, виконав 2 невдалі спроби дриблінгу та 1 неточний крос.

До слова, раніше Яремчук приєднався до "Олімпіакоса" після сезону в Іспанії.

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РеалАндрій ЛунінЧелси