Лунін "наїхав" на легенду "Реала" Модрича в роздягальні: що відомо

За інформацією ЗМІ, Лунін обурився через слабку гру команди в обороні, що призвело до пропущеного голу під завісу першого тайму.

Воротар був незадоволений тим, що його партнери дозволяли супернику занадто часто пробивати з-за меж штрафного.

У роздягальні, пише Defensa Central, український голкіпер голосно звернувся до лідерів команди, зокрема до Луки Модріча та Орельєна Тчуамені, вимагаючи від них більш агресивних дій у захисті.

"Вам потрібно блокувати ці удари!" - цитує слова Луніна джерело.

До слова, попри напружений момент у перерві, матч завершився перемогою "вершкових" із рахунком 2:1. Вирішальні голи забили Кіліан Мбаппе і Вінісіус Жуніор, забезпечивши команді важливі три очки.

Зазначимо, що Лунін продовжує боротися за місце в основі мадридського клубу, демонструючи високий рівень гри та лідерські якості. Однак такі сплески емоцій можуть свідчити про його зростальний вплив у команді.

Після матчу, до слова, українець прокоментував перемогу своєї команди.

"У першому таймі ми контролювали хід гри. Гол у наші ворота на останній хвилині був прикрим, і їм пощастило. У другому таймі гра ускладнилася, тому що "Райо" вимогливий і нав'язує велику інтенсивність. Ми граємо кожні три дні, і всі матчі справді напружені, тому що ми боремося в кожному турнірі. Ті, хто вийшов сьогодні з лави запасних, дуже допомогли, це три дуже важливих очки напередодні дуже важливого матчу, який на нас чекає", - цитує Луніна офіційний сайт "Реала".

Нагадаємо, що в середу, 12 березня, "Реал" зіграє матч-відповідь проти мадридського "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У першому матчі, який проходив на "Сантьяго Бернабеу" "королівський клуб" здобув перемогу з рахунком 2:1.

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