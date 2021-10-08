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На Луне нашли сравнительно "молодые" потоки лавы. Их планируют исследовать

Автор: Сергей Пышкин

Китайские ученые исследовали породы Луны, которые были доставлены на Землю в рамках миссии "Чанъе-5". Оказалось, что они имеют вулканическое происхождение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Science.

Отмечается, что базальтовые породы образовались около 1,96 млрд лет назад и имеют вулканическое происхождение. Можно сделать вывод, что в те времена на Луне происходила вулканическая активность, однако до сих пор неизвестно, что именно могло ее поддерживать.

В рамках миссии "Чанъе-5", ученые исследовали регион спутника - Океан Бур. Также они оценивали возраст участков по количеству кратеров. Несмотря на то, что метод не является достаточно точным, однако считается, что чем больше кратеров - тем больше возраст территории.

Благодаря исследованиям, человечество может узнать, как именно формировался спутник Земли и какие процессы происходили на его поверхности, или же под ней. Несмотря на наличие пород лавового происхождения - ученые убеждены в том, что лава не могла выплеснуть из глубин Луны.

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Китай