Лукашенко заявил о якобы отсутствии смертей от коронавируса в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу беларусского президента.

Лукашенко утверждает, что беларусы умирают не от COVID-19, а от хронических болезней.

"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. И добавляется коронавирус", - заявил глава Беларуси.

Более того, Лукашенко заверил, что ни один беларус от коронавируса не умрет.

"Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей", - отметил президент страны.

Лукашенко также заявил, что не планирует вводить карантина в стране, несмотря на рост случаев заражения среди населения.

"Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем", - резюмировал Лукашенко.

На сегодняшний день известно о почти 3 тыс. подтвержденных случаях заражения COVID-19 в Беларуси и 29 смертях от инфекции. К слову, за неделю число заражений в стране выросло почти в три раза.

В Украине коронавирусом заразились 3102 человека. Известно о 93 случаях смерти. Излечились от инфекции 97 украинцев.