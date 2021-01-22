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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек в Харькове

Минск, Пятница 22 января 2021 18:42
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек в Харькове
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю пожара в Харькове 21 января. Он узнал о происшествии с чувством "большой печали".

Об этом сообщает Белта.

"От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.

Напомним, пожар в Харькове в доме престарелых произошел 21 января. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Также сообщалось, что следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове. Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов.

После пожара в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, в Украине объявят траур на государственном уровне. Траурным днем будет 23 января.

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