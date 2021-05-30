"Лукашенко слишком токсичен": белорусская оппозиция призвала чиновников подавать в отставку

"Сегодня мы - Светлана Тихановская, Павел Латушко, Вероника Цепкало, Валерий Ковалевский - хотим обратиться и к сторонникам демократических перемен, и к тем, кто продолжает поддерживать режим. Не осталось никаких сомнений, что Лукашенко стал бесповоротно токсичен для международного сообщества", - говорится в обращении.

Отмечается, что то, что народ Беларуси столько месяцев пытался показать, наконец стало очевидно всему миру после задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Лидеры оппозиции считают, что Лукашенко сейчас стал угрозой и для тех, кто все это время был рядом с ним, и его необдуманные действия каждый день ухудшают положение всех, кто хоть как-то связан с властью в Беларуси: чиновников всех уровней, бизнесменов и других.

"Больше некуда убегать от будущего, пора признать ответственность за него. Решить этот кризис и остановить человека, ведущего страну в пропасть. Это наша с вами общая задача, и только тогда мы сможем наконец строить долгосрочные планы и развивать нашу страну. Подавайте в отставку, присоединяйтесь к демократическим силам, на вас сейчас смотрит вся страна. В ваших силах не только вовремя уйти, но и восстановить закон в стране. Нам вместе строить Новую Беларусь. И начинать надо прямо сейчас!" - призвали оппозиционеры представителей власти.