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Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах в Беларуси

Автор: Юлия Бойко

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента. В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC.

Сообщается, что во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.

"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко подписал закон, который разрешает привлекать вооруженные силы Беларуси к разгону протестов, а также расширяет полномочия силовых органов.

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов, по результатам которых Лукашенко якобы получил 80% голосов избирателей при том, что независимые подсчеты на участках, к которым допустили наблюдателей, показывали убедительную победу Светланы Тихановской.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте в материале РБК-Украина, посвященном их годовщине.

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