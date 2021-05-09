Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае гибели. Он передаст власть Совету безопасности.
Об этом сообщается на сайте главы страны.
Лукашенко подписал дерект "О защите суверенитета и конституционного строя". Если он погибнет вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий "все государственные органы и их должностные лица будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр".
Также в таком случае в Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
Напомним, Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его "научиться вести себя дипломатично".
Отметим, адвокаты в Германии попросили открыть дело против Лукашенко.