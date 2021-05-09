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Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента

Новина українською → Минск, Воскресенье 09 мая 2021 11:45
Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента Фото: непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае гибели. Он передаст власть Совету безопасности.

Об этом сообщается на сайте главы страны.

Лукашенко подписал дерект "О защите суверенитета и конституционного строя". Если он погибнет вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий "все государственные органы и их должностные лица будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр".

Также в таком случае в Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Напомним, Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его "научиться вести себя дипломатично".

Отметим, адвокаты в Германии попросили открыть дело против Лукашенко.

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