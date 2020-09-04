Лукашенко передал РФ данные о якобы фальсификации отравления Навального

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал России данные о якобы фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Накануне он заявил о перехвате переговоров, которые могут свидетельствовать о фальсификации со стороны Германии и Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, материалы были переданы еще вчера Федеральной службе безопасности России.

"Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - отметил Песков.

Он также не стал комментировать вчерашнее заявление Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Навального.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси", - добавил Песков.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального ядом класса "Новичок" было фальсификацией. Немецкая сторона отрицает обвинения.

Сегодня появилась официальная реакция Украины на отравление Навального. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, нет оснований не доверять немецкой лаборатории, поэтому против России должны быть введены новые санкции.