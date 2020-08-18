Лукашенко объявили персона нон грата, а Китай зарегистрировал вакцину от COVID-19: новости за 17 августа

Коллаж РБК-Украина

Депутаты Европарламента объявили президента Беларуси Александра Лукашенко персоной нон грата, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса, "Шахтер" крупно уступил миланскому "Интеру" в матче 1/2 финал Лиги Европы. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 17 августа, - в материале РБК-Украина

Ситуация в Беларуси: подробности

Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси для консультаций

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений. МИД впервые в истории в отношениях с Беларусью прибегнула к такому шагу.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По словам министра Дмитрия Кулебы, передача России боевиков ЧВК "Вагнера" подорвала доверие между странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям. Он также добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси.

Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

В понедельник, 17 августа, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас, так как вакцина должна была пройти испытания.

Правительство поддержало запрет хасидам посещать Умань в этом году

Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году. Их приезд в Умань ожидался в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом.

ВАКС заочно арестовал Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Его взяли под стражу по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил на брифинге глава САП Назар Холодницкий.

Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в 2015 году знаменитому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину).

О таком решении президент Украины сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, будто потерял родного, близкого человека", - написал Зеленский.

"Шахтер" разгромно уступил "Интеру" и покинул Лигу Европы

Донецкий "Шахтер" крупно уступил миланскому "Интеру" в матче 1/2 финал Лиги Европы. Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе "Дюссельдорф Арена" и завершилась со счетом 5:0.

Автором первого забитого мяча на 19 минуте стал Лаутаро Мартинес. Уже во втором тайме преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио. Счет до разгромного довел Мартинес на 74 минуте. Вскоре Лукаку забил четвертый гол, а на 83 минуте он же оформил дубль.