Лукашенко надеется на более тесные связи с Финляндией и Швецией

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди... Я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике", - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что во времена СССР прорабатывались варианты присоединения Калининградской области к Беларуси, однако в будущем мог бы повториться крымский сценарий.

Также РБК-Украина писало, что беларусский лидер объяснил, почему оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси.