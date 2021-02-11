Лукашенко хочет выпускать в Беларуси китайскую вакцину Sinopharm от COVID
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах наладить производство в стране китайской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате Sinopharm.
Об этом Лукашенко заявил на "Всебелорусском народном собрании", сообщает DW.
Лукашенко рассказал, что обсудил этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином. Он пообещал передать Беларуси партию китайской вакцины Sinopharm.
"Мы условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину, - сказал Лукашенко.
Отметим, что сейчас в Беларуси якобы идет массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". Отмечалось, что в феврале-марте Россия может договориться о производстве вакцины в Беларуси.
Ранее, Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.
Также сообщалось, что движение поездов между Белоруссией и Россией возобновилось с 8 февраля. Его отменили из-за коронавируса весной 2020 года.