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Лукашенко хочет выпускать в Беларуси китайскую вакцину Sinopharm от COVID

Новина українською → Минск, Четверг 11 февраля 2021 16:48
Лукашенко хочет выпускать в Беларуси китайскую вакцину Sinopharm от COVID Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах наладить производство в стране китайской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате Sinopharm.

Об этом Лукашенко заявил на "Всебелорусском народном собрании", сообщает DW.

Лукашенко рассказал, что обсудил этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином. Он пообещал передать Беларуси партию китайской вакцины Sinopharm.

"Мы условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину, - сказал Лукашенко.

Отметим, что сейчас в Беларуси якобы идет массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". Отмечалось, что в феврале-марте Россия может договориться о производстве вакцины в Беларуси.

Ранее, Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.

Также сообщалось, что движение поездов между Белоруссией и Россией возобновилось с 8 февраля. Его отменили из-за коронавируса весной 2020 года.

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