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Лукашенко не будет вакцинироваться от коронавируса

Автор: Даша Харченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от коронавируса. По его словам, он относится к скептикам.

Об этом он сказал в эфире канала ОНТ.

Ранее он заявлял, что перенес коронавирус бессимптомно и надеется, что "зараза второй раз не пристанет".

"Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек - я уже министру здравоохранения сказал, он одобрил это, он же у нас старший - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко.

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Он отметил, что главным принципом вакцинации в Беларуси будет добровольность. Планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей.

Ранее стало известно, что Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.

Напомним, вакцину от COVID в Украине ждут в начале 2021, но точной даты поставок пока нет.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения призывает носить маски даже после прививки от коронавируса.

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