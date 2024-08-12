Лукашенко боїться погроз та образ навіть на пенсії: у Білорусі зареєстрували новий закон

Минулого тижня законопроєкт направив до Національних зборів білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У документі пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 366-1.

Таким чином, пропонується позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за "насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна" президента Білорусі, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням строку його перебування на посаді або достроково за його відставку або стійку нездатність через стан здоров'я виконувати обов'язки.

Крім цього, Лукашенко хоче доповнити статті 367 (наклепи на президента) та 368 (образа президента). Так, за наклеп, образу експрезидента чи членів його сім'ї пропонується посилити відповідальність.

Нагадаємо, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у контексті президентських виборів у 2025 році, що він "не вічний" і закликав громадян "звикати до думки" про іншого лідера держави.

Вибори у Білорусі