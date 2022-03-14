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В Луганской области запретили вывоз топлива за пределы региона

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Луганская область, Понедельник 14 марта 2022 11:24
В Луганской области запретили вывоз топлива за пределы региона Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай запретил вывозить топливо с территории области. В частности, бензин, дизтопливо и автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что бизнесу, который торгует топливом, запрещено вывозить бензин марок А-92 и А- 95, дизельное топливо и сжиженный газ для автомобилей.

Также сообщается, что контроль за соблюдением ограничений возложен на Национальную полицию, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

Напомним, ранее в Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости.

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