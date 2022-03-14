В Луганской области запретили вывоз топлива за пределы региона

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай запретил вывозить топливо с территории области. В частности, бензин, дизтопливо и автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что бизнесу, который торгует топливом, запрещено вывозить бензин марок А-92 и А- 95, дизельное топливо и сжиженный газ для автомобилей.

Также сообщается, что контроль за соблюдением ограничений возложен на Национальную полицию, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.