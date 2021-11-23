В Луганской области выявили схему продажи поддельных COVID-тестов жителям ОРДЛО

По данным следствия, продажу поддельных ПЦР-тестов на коронавирус организовал 49-летний уроженец Армении. Мужчина предлагал жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) справки с отрицательным результатом на COVID-19 без сдачи анализов для пересечения КПВВ "Станица Луганская". Клиентов он искал через интернет.

В месяц мужчина продавал около 300 поддельных тестов. Стоимость фейковой справки составляла 500 гривен. Ежемесячный доход подозреваемого составлял 150 тысяч гривен.

По месту жительства подозреваемого правоохранители провели обыск. У мужчины изъяли компьютерную технику, незаполненные бланки ПЦР-тестов, копии паспортов и черновые записи.

По факту подделки ПЦР-тестов на коронавирус возбуждено уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Фото: в Луганской области жителям ОРДЛО продавали поддельные тесты на COVID-19 (facebook.com/policeLG)