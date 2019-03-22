В Луганской области школьники отравились растворителем

В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства госпитализации в больницу школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вчера, 21 марта, в медицинский пункт одной из школ Северодонецка обратились ученики 7 класса с жалобами на слабость, тошноту и головную боль. Детей с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализировали в Луганскую областную детскую больницу.

В частности, вчера. 21 марта около 14:20, в дежурную часть полиции Северодонецка поступило сообщение врача о том, что в учебном заведении 14 детей нуждаются в медицинской помощи.

Было установлено, что утром на уроке ученики почувствовали запах химического происхождения. Чтобы проветрить помещение, учитель открыла окна. После третьего урока за помощью к медработнику школы стали обращаться ученики.

После опроса школьников, администрации, работников школы и обследовав учебные и подсобные помещения, правоохранители установили, что вероятный источник запаха - разлитый растворитель.

В настоящее время дети проходят медицинское обследование, им оказана необходимая помощь, угроз жизни нет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, 14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не пришли 512 учащихся с 904. Полиция по факту отравления школьников открыла уголовное производство.

Позже было установлено, что массовое отравления учеников школы №112 в Днепре вызвала норовирусная инфекция.