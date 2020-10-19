В Луганской области прошли учения по предотвращению диверсий и терактов

В Луганской области прошли антитеррористические учения. В частности, правоохранители учились предотвращаться диверсии и теракты на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме СБУ в учениях принимали участие подразделения Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, полиции и погранслужбы. Учения проходили на протяжении двух дней в Лисичанске.

"По сценарию учений, условная "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить ряд диверсионно-террористических актов на промышленных объектах в Лисичанске. Силовики отработали алгоритм совместных действий по выявлению и нейтрализации условных "злоумышленников", - сообщили в СБУ.

Учения проходили с привлечением военной авиации для блокирования и уничтожения "террористов".

"Организаторы учений проанализировали каждую из них фазу, отметив высокий уровень готовности подразделений силовых структур к выполнению задач по назначению. Также участникам тренировок были предоставлены дополнительные рекомендации по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия по предупреждению соответствующих угроз", - добавили в СБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве днями СБУ совместно с посольством Израиля провела антитеррористические учения.

Также сообщалось, что в конце сентября прошли масштабные учения на военных объектах Львовской области.