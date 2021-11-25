UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области произошло отравление детей в школе-интернате

Автор: Анастасия Рокитна

В Луганской области пятеро несовершеннолетних воспитанников специализированной школы-интерната были госпитализированы. Предварительный диагноз - "пищевое отравление".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полицию города Кременная поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации 5-х несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10-ти лет.

"По предварительно информации установлено, что около 2 часов ночи пятерым воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Следователи внесли эту информацию в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск