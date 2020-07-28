В Луганской области произошел обвал шахты, погиб горняк

Фото: шахта "Новодружеска" (wikimedia.org фото User NikolaSkuridin)

Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз

В Луганской области на шахте "Новодружеская" произошел обвал, в результате чего погиб горняк. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Луганской области.

Как сообщается, происшествие произошло около 15:50 на угледобывающем предприятии, когда во время работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия.

Отмечается, что причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

Напомним, ранее в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, из-за чего тогда один шахтер погиб и еще один получил травмы.

Кроме того, обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой, вследствие чего погиб один горняк.