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В Луганской области оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы

Фото: в Луганской области оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Связь с водителями и пассажирами потеряна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Попаснянской городской военно-гражданской администрации с утра, 30 апреля.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ", - рассказал он, добавив, что автобусы расстреляны.

Кроме того, по его словам, связи с людьми, которые находились в автобусах и организовывали эвакуацию, нет.

Как сообщалось, ранее россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в Попасную в пятницу, 29 апреля.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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