В Луганской области оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы

Российские оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Связь с водителями и пассажирами потеряна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Попаснянской городской военно-гражданской администрации с утра, 30 апреля.
"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ", - рассказал он, добавив, что автобусы расстреляны.
Кроме того, по его словам, связи с людьми, которые находились в автобусах и организовывали эвакуацию, нет.
Как сообщалось, ранее россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в Попасную в пятницу, 29 апреля.
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