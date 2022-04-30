В Луганской области оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы

Российские оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Связь с водителями и пассажирами потеряна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Попаснянской городской военно-гражданской администрации с утра, 30 апреля.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ", - рассказал он, добавив, что автобусы расстреляны.

Кроме того, по его словам, связи с людьми, которые находились в автобусах и организовывали эвакуацию, нет.