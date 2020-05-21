В Луганской области объявили день траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1"

В Луганской области объявили 22 мая днем траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова. Комбат погиб выполняя болевое задание на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области. Кроме него ранения также получили еще трое украинских военных.

"Председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 днем траура в Луганской в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова", - сообщили в ОГА.

Напомним, сегодня, 21 мая, боевики на Донбассе обстреляли из минометов грузовик Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один украинский военный. Еще пятеро военных получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что за прошлые сутки вооруженные формирования РФ 18 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.