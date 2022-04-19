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В Луганской области нацгвардеец из АК-74 сбил вражеский дрон стоимостью в 10 млн гривен

Фото: срочник Нацгвардии Украины из автомата сбил вражеский беспилотник (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Луганской области срочник Национальной гвардии Украины сбил из АК-74 вражеский беспилотник. Стоимость комплекса и дрона составляет около 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Нацгвардеец с позывным "Клапан" точными выстрелами из автомата АК-74 сбил вражеский БПЛА. По его словам, он получил информацию от командира подразделения о замеченном дроне противника, который направлялся в сторону расположения украинских военных.

"На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь", - уточнил "Клапан".

Он добавил, что сначала отстрелял по беспилотнику один магазин, затем присоединил другой. В этот момент дрон начал разворачиваться и лететь в сторону бойца.

"У меня осталось еще несколько патронов. Стрельнул - и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв", – рассказал он.

В МВД уточнили, что сбитый беспилотник может передавать видео на расстояние до 120 километров и нести взрывчатку. По предварительным оценкам, стоимость комплекса составляет 18 млн рублей (почти 7 млн гривен), а летального аппарата - около 5-7 млн рублей (2-3 млн гривен).

Фото: срочник Нацгвардии Украины из автомата сбил вражеский беспилотник (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".

Отметим, с начала войны в Украине противник потерял убитыми более 20 тысяч человек, 169 самолетов, 150 вертолетов и почти 160 беспилотников.

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