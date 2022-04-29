В Луганской области нашли убитым коллаборанта Павла Шароградского

В Новоайдаре Луганской области нашли убитым местного предателя Павла Шароградского. Известно, что накануне он скрылся, а позже обнаружили его тело с ранениями и выстрелом в голову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Об исчезновении коллаборанта стало известно 25 апреля. Тогда его похитили с "совещания" в Щастинской РГА неизвестные в балаклавах.
По данным разведки, до полномасштабного российского вторжения коллаборационист был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем общественной организации "Новоайдарская сич".
В частности, после оккупации Новоайдара он предложил оккупантам "сотрудничество". Он предоставлял захватчикам информацию о местных патриотах и ветеранах АТО и ООС и членах их семей. Также коллаборант "сдавал" сотрудников местной администрации, которые имели проукраинские взгляды.
Кроме того, против Павла Шаргорадського в Украине возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении.
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