В Луганской области нашли убитым коллаборанта Павла Шароградского

Об исчезновении коллаборанта стало известно 25 апреля. Тогда его похитили с "совещания" в Щастинской РГА неизвестные в балаклавах.

По данным разведки, до полномасштабного российского вторжения коллаборационист был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем общественной организации "Новоайдарская сич".

В частности, после оккупации Новоайдара он предложил оккупантам "сотрудничество". Он предоставлял захватчикам информацию о местных патриотах и ветеранах АТО и ООС и членах их семей. Также коллаборант "сдавал" сотрудников местной администрации, которые имели проукраинские взгляды.

Кроме того, против Павла Шаргорадського в Украине возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.