ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области нашли убитым коллаборанта Павла Шароградского

Новина українською →
Луганская область , Пятница 29 апреля 2022 13:30
В Луганской области нашли убитым коллаборанта Павла Шароградского Убитым нашли коллаборанта Павла Шароградского (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Новоайдаре Луганской области нашли убитым местного предателя Павла Шароградского. Известно, что накануне он скрылся, а позже обнаружили его тело с ранениями и выстрелом в голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Об исчезновении коллаборанта стало известно 25 апреля. Тогда его похитили с "совещания" в Щастинской РГА неизвестные в балаклавах.

По данным разведки, до полномасштабного российского вторжения коллаборационист был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем общественной организации "Новоайдарская сич".

В частности, после оккупации Новоайдара он предложил оккупантам "сотрудничество". Он предоставлял захватчикам информацию о местных патриотах и ветеранах АТО и ООС и членах их семей. Также коллаборант "сдавал" сотрудников местной администрации, которые имели проукраинские взгляды.

Кроме того, против Павла Шаргорадського в Украине возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 65-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вторжение России в Украину
NEWS
Эвакуация гражданских с "Азовстали" запланирована на сегодня, - Reuters
Эвакуация гражданских с "Азовстали" запланирована на сегодня, - Reuters
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья