В Луганской области мужчина подорвался на гранате, дело расследуют как теракт

В селе Орехово-Донецкое (Луганская область) местный житель подорвался на гранате. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".
Как сообщается, это село граничит с оккупированной территорией. Трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в прицеп.
"Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В МВД сообщили, что сейчас проводится досудебное следствие.
"С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 1 марта на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате происшествия один украинский военный получил боевое ранение, еще восемь - боевые травмирования.
Отметим, за минувшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы.