В Луганской области мужчина подорвался на гранате, дело расследуют как теракт

Как сообщается, это село граничит с оккупированной территорией. Трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в прицеп.

"Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (mvs.gov.ua)

В МВД сообщили, что сейчас проводится досудебное следствие.

"С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении пресс-службы.