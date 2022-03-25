В Луганской области ежедневно будет действовать режим светомаскировки

Луганская область на период военного положения устанавливает ежедневный режим светомаскировки. Он будет действовать с 17:00 до 07: =00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганская областная государственная администрация.
Согласно распоряжению главы Луганской области Сергея Гайдая, все предприятия, учреждения, организации и физические лица обязаны соблюдать режим путем:
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