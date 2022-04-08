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Из Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписа

Из Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Из Луганской области более 1500 человек направляются в центр и Запад Украины. Также удалось вывезти пациентов хосписа из Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, с каждым днем из-за усиления обстрелов эвакуировать местных жителей становится все труднее.

"Обстрелы усиливаются в каждом населенном пункте, русские разрушают железнодорожное сообщение, направили ракеты по вокзалу в Краматорске", - сказал Гайдай.

Также он добавляет, что оккупанты не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков.

В частности, сегодня людей эвакуировали из:

  • Северодонецка сегодня эвакуированы 217 человек;
  • Лисичанска - 465 человек;
  • Горной общины - 640 человек;
  • Кременной - 155 человек (среди которых последние 24 пациента хосписа);
  • Рубежного - 30 человек.

Из Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты разрушили все больницы.

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