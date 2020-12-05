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В Луганской области в ДТП погиб солдат батальона "Луганск-1", есть пострадавшие

Луганская область, Суббота 05 декабря 2020 21:33
В Луганской области в ДТП погиб солдат батальона "Луганск-1", есть пострадавшие
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Луганской области произошло ДТП, в котором погиб солдат батальона "Луганск-1". Еще трое человек пострадали.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По данным следствия, 5 декабря сотрудник батальона возвращался со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 и на дороге столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии сержант полиции 1981 года рождения погиб на месте. Трое пассажиров автобуса доставлены в больницу.

ДТП расследуют сотрудники Национальной полиции. Они осматривают место происшествия.

В четверг сообщалось, что в Хмельницкой области произошла авария с участием чиновника местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Хмельницкой области. В результате ДТП погиб один человек.

Также во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобиль Audi. В результате происшествия погибли три человека.

Напомним, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли пять человек.

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