В Луганской области из-за аварийного отключения ЛЭП обесточены КПВВ "Золотое" и Попасная

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Ожидается, что электроснабжение Попасной будет восстановлено в течение ближайших часов

В Луганской области из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) обесточен пункт пропуска "Золотое" и город Попасная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООО "Луганское энергетическое объединения" в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 19 октября, остался обесточенным город Попасная, который находится непосредственно на линии разграничения.

"Причиной стало то, что в 09:20 произошло автоматическое аварийное отключение линии электропередачи 35 кВ Горская-Попасная, что привело к обесточиванию подстанции "Попасная" и всего города - вместе с 9 тысячами домов. Также без света оказался КПВВ "Золотое" и подстанция Попаснянского вагоноремонтного завода", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанная электролиния находится на балансе Донецкой железной дороги. Как ожидается, электроснабжение Попасной будет восстановлено в течение ближайших часов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре в результате обстрела Крымского (Луганская область) была перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, поселок был обесточен.

Отметим, по данным разведки, боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов.