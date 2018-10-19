ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Луганской области из-за аварийного отключения ЛЭП обесточены КПВВ "Золотое" и Попасная

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 14:33
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Ожидается, что электроснабжение Попасной будет восстановлено в течение ближайших часов

В Луганской области из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) обесточен пункт пропуска "Золотое" и город Попасная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООО "Луганское энергетическое объединения" в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 19 октября, остался обесточенным город Попасная, который находится непосредственно на линии разграничения.

"Причиной стало то, что в 09:20 произошло автоматическое аварийное отключение линии электропередачи 35 кВ Горская-Попасная, что привело к обесточиванию подстанции "Попасная" и всего города - вместе с 9 тысячами домов. Также без света оказался КПВВ "Золотое" и подстанция Попаснянского вагоноремонтного завода", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанная электролиния находится на балансе Донецкой железной дороги. Как ожидается, электроснабжение Попасной будет восстановлено в течение ближайших часов.

В Луганской области из-за аварийного отключения ЛЭП обесточены КПВВ &quot;Золотое&quot; и Попасная

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре в результате обстрела Крымского (Луганская область) была перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, поселок был обесточен.

Отметим, по данным разведки, боевики на оккупированном Донбассе изъяли у местного населения 40 га земли для военных полигонов.

Опубликовано видео уничтожения российского БПЛА с вертолета под Лисичанском В Луганской области во двор школы упала часть ракеты
Новости Украины Линия электропередачЛуганскобесточен Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь