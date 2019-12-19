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В Луганском восстановили электроснабжение после обстрела

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 14:42
В Луганском восстановили электроснабжение после обстрела
Фото: ремонтная бригада на Донбассе (facebook / pressjfo.news)

В результате обстрела боевиков была повреждена линия электропередачи

В населенном пункте Луганское, которое находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе, восстановили электроснабжение после обстрела со стороны российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщатся, сегодня украинская сторона Совместного центра по контролю и координации совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ обеспечили выполнение аварийных работ на линии электропередачи вблизи Луганского, которая была повреждена при обстреле.

"Восстановлению электропитания предшествовала проверка личным составом пиротехнической группы ГСЧС Украины из состава Объединенных сил выполнения аварийно-восстановительных работ на наличие взрывоопасных предметов. Благодаря быстрому реагированию ... в короткий срок было полностью восстановлено электропитание всех домов в населенном пункте Луганское", - рассказали в штабе.

В Луганском восстановили электроснабжение после обстрела

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ во вторник, 17 декабря, зафиксировали более 100 взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Больше всего взрывов и нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в Донецкой области.

Кроме того, в среду, 18 декабря, на Донбассе в результате вражеского обстрела был смертельно ранен мирный житель населенного пункта Марьинка. Волновахская местная прокуратура начала досудебное расследование по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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