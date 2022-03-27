Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровенскую область

Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровенскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.
По его словам, эвакуированный университет уже принимает студентов.
"Работаем и над перемещением научно-технической базы. Обучение будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - отметил Коваль.
Отметим, это уже вторая эвакуация университета, который в 2014 году был вынужден покинуть оккупированный Луганск.
Напомним, ранее сообщалось, что в Рубежном продолжаются уличные бои между украинскими и российскими войсками.
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