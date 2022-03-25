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В Луганске оккупанты образовали военный госпиталь, который полностью заполнен ранеными

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Луганске в местной больнице оккупанты образовали военный госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что госпиталь полностью занят ранеными российскими военными.

Также часть больницы отведена для хранения трупов, ведь местные морги перегружены.

Кроме того, противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Сообщается, что 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Ранее мы сообщали, что возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства".

Также мы писали, что в Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники.

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