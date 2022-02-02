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Лучший теннисист мира после депортации из Австралии наконец вакцинировался

Автор: Андрей Вырва

"Первая ракетка" мира серб Новак Джокович, по словам его биографа, наконец-то вакцинировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Биограф серба Даниэль Мукш представил свою новую книгу на австрийском телевидении и рассказал новости о Джоковиче.

"В ближайшее время вы услышите из окружения Джоковича о том, что он сделал прививку. Возможно, этому поспособствовал и финал в Мельбурне. Без сомнения, 21-й титул Рафаэля Надаля влияет на него", – заявил писатель.

Напомним, что Джокович сначала отказался делать прививку, а затем подделал справку о вакцинации накануне Australian Open. После этого австралийский суд вынес приговор о депортации серба.

Также напомним о том, что на Australian Open победил испанец Рафаэль Надаль и установил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема.

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ТеннисНовак Джокович