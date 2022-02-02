ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лучший теннисист мира после депортации из Австралии наконец вакцинировался

Новина українською →
Сербия, Среда 02 февраля 2022 19:30
Лучший теннисист мира после депортации из Австралии наконец вакцинировался Фото: Новак Джокович (twitter.com/DjokerNole)
Автор: Андрей Вырва

"Первая ракетка" мира серб Новак Джокович, по словам его биографа, наконец-то вакцинировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Биограф серба Даниэль Мукш представил свою новую книгу на австрийском телевидении и рассказал новости о Джоковиче.

"В ближайшее время вы услышите из окружения Джоковича о том, что он сделал прививку. Возможно, этому поспособствовал и финал в Мельбурне. Без сомнения, 21-й титул Рафаэля Надаля влияет на него", – заявил писатель.

Напомним, что Джокович сначала отказался делать прививку, а затем подделал справку о вакцинации накануне Australian Open. После этого австралийский суд вынес приговор о депортации серба.

Также напомним о том, что на Australian Open победил испанец Рафаэль Надаль и установил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Новак Джокович
NEWS
Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом
Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом