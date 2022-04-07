Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять: Зеленский обратился к россиянам

"После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска оттуда вышли, теперь отношение ко все в России будет простым - или поддерживаешь поиски мира, или поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства.

Убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене, других городах, в которые заходили российские войска - это последний аргумент для каждого гражданина РФ. Чтобы определиться в конце концов - за войну вы или за мир.

Если за войну, то вы навсегда будете изгоями, и в конце потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент - нужно требовать прекращения войны.

Лучше сейчас, требуя мира, лучше что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам", - сказал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский призвал россиян, к которым меняется отношение во всем мире, требовать прекращения войны