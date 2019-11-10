Лучшая судья за всю историю Танцев: сияющая Дорофеева покорила сеть

Надя Дорофеева станет ведущей 12-го эфира шоу "Танцы со звездами" 10 ноября. Вместе с ней звездным арбитром на балконе станет коллега по популярному дуэту "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив. Артистка опубликовала в своем Instagram яркое фото и показала, как сияет в предвкушении своей новой роли.

Певица в стильном бежевом пальто с белыми рукавами поверх черной кофты с высоким воротником и черными облегающими брюками, которые подчеркивают стройные ножки, дарит своим поклонникам лучезарную улыбку.

Воздушность образа дополняют белые кроссы с невероятно высокой подошвой, которые позволяют Наде "парить" по улицам.

Надя Дорофеева (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, армия фанов Дорофеевой в сети насчитала уже ни много ни мало как 3 миллиона!

По этому знаменательному поводу артистка выложила отдельный "праздничный" пост с видео к треку группы.

Надя Дорофеева похвасталась достижением в сети (Видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пользователи сети купают Дорофееву в комплиментах, а кое-то даже называет артистов из группы "Время и стекло" самыми лучшими ведущими шоу "Танцы со звездами".

Надюш, удачи вам в сегодняшнем эфире! Лучшие судьи за всю историю Танцев;

Самые лучшие позитивные ведущие!

Красавица!

Супер;

Пальто огонь! Подскажите бренд?

Такая необыкновенная!

Класс! Ты такая красивая;

Надюха красава;

По-моему на фото Надя чуть-чуть пьяная;

Моя любимая;

Скрин комментарев