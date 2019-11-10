ru
ua

Лучшая судья за всю историю Танцев: сияющая Дорофеева покорила сеть

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Надя Дорофеева и Позитив получили ответственные роли на "Танцах со звездами"

Надя Дорофеева станет ведущей 12-го эфира шоу "Танцы со звездами" 10 ноября. Вместе с ней звездным арбитром на балконе станет коллега по популярному дуэту "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив. Артистка опубликовала в своем Instagram яркое фото и показала, как сияет в предвкушении своей новой роли.

Певица в стильном бежевом пальто с белыми рукавами поверх черной кофты с высоким воротником и черными облегающими брюками, которые подчеркивают стройные ножки, дарит своим поклонникам лучезарную улыбку.

Воздушность образа дополняют белые кроссы с невероятно высокой подошвой, которые позволяют Наде "парить" по улицам.

Надя Дорофеева (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, армия фанов Дорофеевой в сети насчитала уже ни много ни мало как 3 миллиона!

По этому знаменательному поводу артистка выложила отдельный "праздничный" пост с видео к треку группы.

Надя Дорофеева похвасталась достижением в сети (Видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пользователи сети купают Дорофееву в комплиментах, а кое-то даже называет артистов из группы "Время и стекло" самыми лучшими ведущими шоу "Танцы со звездами".

  • Надюш, удачи вам в сегодняшнем эфире! Лучшие судьи за всю историю Танцев;
  • Самые лучшие позитивные ведущие!
  • Красавица!
  • Супер;
  • Пальто огонь! Подскажите бренд?
  • Такая необыкновенная!
  • Класс! Ты такая красивая;
  • Надюха красава;
  • По-моему на фото Надя чуть-чуть пьяная;
  • Моя любимая;

Скрин комментарев

РФ впервые в истории ответит за нарушение международного права, - Зеркаль В Винницкой области возросло количество потребителей природного газа
Читать все новости