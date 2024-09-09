UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є жертви

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 8 вересня, близько 23:00 у Лубнах стався вибух гранати поблизу супермаркету на вулиці Монастирській. Внаслідок інциденту загинула одна людина, троє місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік. Троє постраждалих, віком 30-40 років, були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліція з'ясувала, що до вибуху причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями було знайдено неподалік місця події. Попередньо, він загинув від вибуху. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. 

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлює слідство.

 

Раніше у Луцьку з автомобіля кинули гранату в натовп людей. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область