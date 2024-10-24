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Лубінець відреагував на вбивство чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на вбивство чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового. Він вже направив листи до ООН та МКЧХ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росія вчергове вчинила воєнний злочин та порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - констатував він.

За словами Лубінця, зі свого боку, він, як омбудсмен України, направив листи на ООН та МКЧХ, аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення.

"На жаль, ми спостерігаємо відсутність дієвої реакції світу на вбивства військовополонених. Недопустимо, аби воєнні злочини ставали буденністю!" - констатував він.

Вбивство чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селідового

Російські війська вбили чотирьох військовослужбовців Нацгвардії у районі Селідового. Перед цим бійців НГУ було взято в полон.

Зазначимо, що на Покровському напрямку, зокрема у районі Селидового, це не перший випадок. Так, 18 жовтня біля Селидового російські військові стратили двох українських військових.

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