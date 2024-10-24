Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на вбивство чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового. Він вже направив листи до ООН та МКЧХ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Росія вчергове вчинила воєнний злочин та порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - констатував він.

За словами Лубінця, зі свого боку, він, як омбудсмен України, направив листи на ООН та МКЧХ, аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення.

"На жаль, ми спостерігаємо відсутність дієвої реакції світу на вбивства військовополонених. Недопустимо, аби воєнні злочини ставали буденністю!" - констатував він.